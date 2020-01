أخبار ليبيا24 أعلنت حكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس عدم رضوخها لتهديدات الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري تفعيل حظر الطيران فوق العاصمة طرابلس بالكامل. وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن مجلس الوزراء عقد اليوم الخميس اجتماعا استثنائياً برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وحضور النائبين أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، […]

The post حكومة الوفاق الوطني: لن نرضخ لتهديدات “المسماري” بشأن حظر الطيران فوق طرابلس appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24