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حكومة الوفاق الوطني: لن نرضخ لتهديدات “المسماري” بشأن حظر الطيران فوق طرابلس

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 أعلنت حكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس عدم رضوخها لتهديدات الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري تفعيل حظر الطيران فوق العاصمة طرابلس بالكامل. وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن مجلس الوزراء  عقد اليوم الخميس اجتماعا استثنائياً برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وحضور النائبين أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، […]

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  • يجب ان يصدر قرار من الجيش الوطنى بحظر سفر اى واحد من المليشيات الارهابية للسراج وعصابته واستهداف الطيران اى سيارة تنقلهم على طريقة قاسم سليمانى فيلم سينمائى

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  • مطلوب ضرب مطار معتقيقة ضربات تخرجه من الخدمة لفترة طويلة للحد من جلب المزيد من المرتزقة و اكتساح ما تبقى من طرابلس عسكريا و إرادة عصابة الإخوان الشياطين و ميليشياتهم و مرتزقتهم….
    أرجوا من الجيش الليبى تنفيذ هذا الأمر بأقصى سرعة قبل أن يتفاقم الوضع و تصبح المهمه أصعب و أكثر تكلفة….

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