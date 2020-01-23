ليبيا تُسلّم تونس 6 من “أطفال داعش”

سلّمت ليبيا مساء الخميس، السلطات التونسية، 6 أطفال تونسيين أيتام من أبناء “عناصر داعش”، تم إيواؤهم لدى الهلال الأحمر الليبي بمدينة مصراتة، بعد إنقاذهم خلال معارك قوات البنيان المرصوص ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت عام 2016.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن الرئيس قيس سعيّد، استقبل بقصر قرطاج، الأطفال، وأكّد أهمية الإسراع باتخاذ كافة التدابير والإجراءات من الجهات المعنية في البلاد لتوفير الحاجات النفسية والرعاية الصحية لهم قبل تسليمهم إلى عائلاتهم، مع مواصلة رعايتهم والاطمئنان على أوضاعهم. ووجه سعيّد بمتابعة ملف الأطفال التونسيين العالقين في ليبيا بهدف تسهيل عودتهم.

وكانت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، قالت في تصريح سابق، إن عدد الأطفال التونسيين العالقين في ليبيا وسوريا يبلغ 93 طفلا.

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