«الصحة العالمية» تدعو إلى عدم «التهويل» بشأن تسجيل إصابات بالإنفلونزا الموسمية بالبيضاء

دعا رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الدكتور عبد العزيز الحلافي، إلى عدم «التهويل» و«نشر الذعر» بين المواطنين جراء إصابة البعض بفيروس الأنفلونزا الموسمية في البيضاء، وقال إن الإصابات بالفيروس تتكرر سنويًا و«في كل عام تسوء بعض الحالات ما يتطلب دخولها للعناية واستخدام الجهاز التنفس الصناعي».

وأوضح الحلافي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الخميس، أن منظمة الصحة العالمية اجتمعت بمقر المجلس البلدي في البيضاء مع مدير مستشفى الثورة التعليمي المركزي عبد الرحيم مازق، ومسوؤل إدارة الشؤون الصحية، لبحث الإصابات التي سجلها المستشفى من الأنفلونزا الموسمية، وأكد أن الأمر قيد المتابعة الدقيقة حاليًا من قبل السطات الصحية المحلية ومكتب منظمة الصحة.

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وكان مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، أكد دخول ثمانية حالات مصابة بالإنفلونزا الموسمية إلى العناية الفائقة بالمستشفى، لكنه شدد في نفس الوقت على أن «الوضع تحت السيطرة».

وأوضح المكتب الإعلامي بالمستشفى لـ«بوابة الوسط» أنه جرى إغلاق الغرف وإيقاف استقبال حالات مرضية أخرى، وإعلان حالة الطوارئ لفتح جميع العيادات بمدينة البيضاء وضواحيها، ولفت إلى أن حالة الطوارئ ستستمر ثلاثة أيام للمتابعة والحصر ومراقبة الوضع والإعلان عن أي تطورات أخرى في حينها.

وقال المكتب إن طائرة حطت منذ قليل حاملة عقاقير ضد الإنفلونزا مقدمة من وزارة الصحة، وذكر أن غرفة العمليات بالمجلس البلدي متواجدة حاليًا بالمستشفى لتذليل الصعاب والتواصل مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب تشكيل فرق طبية للتواصل مع أهالي المصابين والتأكد من سلامتهم.

ودعا مستشفى الثورة التعليمي المركزي المواطنين في حال وجود أي أعراض جانبية معلومة للإنفلونزا التوجه لأقرب مركز صحي.

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