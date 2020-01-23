ليبيا: أي دور للجزائر في حل الأزمة؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة الجديدة من فقرة وجها لوجه السيد اسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر السيد والسيد سامي الأطرش المحامي المختص في القانون الدولي ورئيس المكتب السياسي للتجمع الوطني لثوّار السابع عشر من فبراير للتوقف عند عقد الدول الخمس المجاورة لليبيا اجتماعا في العاصمة الجزائرية في إطار الجهود الدولية الهادفة للدفع إلى تسوية سلمية للنزاع الليبي الذي يهدّد الاستقرار الإقليمي
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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