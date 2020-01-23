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اختطاف تسعة أطفال خلال 48 ساعة بمناطق متفرقة بطرابلس

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مصادر أمنية بطرابلس، عن اختطاف تسعة أطفال في مناطق متفرقة بالعاصمة خلال 48 ساعة الماضية، بحسب ما أفادت لأخبار ليبيا 24 اليوم الخميس.

وأكدت المصادر الأمنية بمراكز شرطة غوط الشعال والسراج وحي الأندلس وسوق الجمعة وطرابلس المركز، تسجيل 18 حالة سطو مسلح على سيارات خلال اليومين الماضيين.

وتشهد طرابلس منذ فترة انتشارا للمليشيات المسلحة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية التي تمر بها معظم مناطق العاصمة، مما أدى ذلك إلى انتشار الفوضى والأعمال الإجرامية وسط غياب كامل للأجهزة الأمنية.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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