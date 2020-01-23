ماذا جاء فى رسالة سيالة إلى مجلس الأمن الدولي

بعث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، الخميس، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن إعلان الجيش الليبي تفعيل منطقة الحظر الجوي التي تشمل مطار وقاعدة معيتيقة.

وبحسب إدارة الإعلام الخارجي، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، طالب وزير خارجية الوفاق، خلال الرسالة، المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية حال تعرض الطيران المدني لأي اعتداء من قبل الجيش الليبي.

وقال سيالة، إن تهديدات المسماري بقصف الطيران المدني تعد جريمة حرب مبيتة وخرقا واضحا للمواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، مشددا على مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من يعرض الملاحة الجوية والمطارات المدنية للخطر.

ونقل سيالة، خلال رسالته إلى مجلس الأمن، عن المجلس الرئاسي تذكيره للجميع بمسؤولياته أمام حماية المنشآت المدنية، وبمسار برلين القاضي بالعمل على تثبيت الهدنة وتطويرها.