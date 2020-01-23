تعليق العمل بمركز الخبرة القضائية في البيضاء

متابعة|218

أعلن موظفو مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل بالحكومة الليبية، مستشارين وخبراء وأطباء وفنيين، تعليق العمل بالمركز بكافة فروعه.

ورفض منتسبو المركز -من خلال بيان أصدروه أعقب وقفة احتجاجية- للقرار الصادر عن وزير العدل بالحكومة والقاضي بنقل المقر الرئيسي من مدينة البيضاء إلى بنغازي أو أي مدينة أخرى تختارها الوزارة التي تضمن قرارها أيضاً إعفاء مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث من منصبه.

وقال المنتسبون في بيانهم إن الحكومة لم تسيل أي قيمة مالية للمركز ومع هذا واضب العاملون بالمركز على العمل بكل جد واجتهاد من رئيس وموظفين، مؤكدين أن العمل سيتوقف بعد البيان في 22 فرع على مستوى ليبيا شرقاً ووسطاً وغرباً وجنوباً إلى أن يتم البث في القرارين ، مناشدين رئيس البرلمان عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بأن يتدخلا لحسم الأمر.

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