الوفاق تعلن موقفها من اجتماع وزراء خارجية دول الجوار

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، مساء الخميس، بالبيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي انعقد، الخميس في الجزائر العاصمة.

وبحسب إدارة الإعلام الخارجي، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق كامل التزامها بمخرجات مؤتمربرلين، مثمنة دور الجزائر ومساعيها الحثيثة لوضع حد للأزمة الليبية، وفق المنشور.

وأشارت خارجية الوفاق، إلى تأكيد البيان الختامي للوزراء على ضرورة التمسك بالحل السياسي والتأكيد على ما جاء في مؤتمر برلين.