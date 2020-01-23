خلال إحاطته لوزراء خارجية دول الجوار.. الحويج يشدد على ضرورة إنهاء المليشيات بليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، على ضرورة إنهاء المليشيات والقضاء على فوضى السلاح في ليبيا.

وطالب الحويج خلال إحاطته في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، بضرورة ضبط الخارجين عن القانون، والتوزيع العادل للثروة بين كافة الليبيين، وتمهيد الطريق لقيام دولة القانون والمؤسسات.

كما أعلن وزير الخارجية خلال إحاطته في الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس في الجزائر، عن تقديم رؤية الحكومة الليبية لحل الأزمة في البلاد وإحلال السلام، بحسب ما صرح لأخبار ليبيا 24.

وقد عقد اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، بهدف التنسيق والتشاور بين هذه الدول والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية، وفق ما ذكرت الوكالة الجزائرية.

وشارك في الاجتماع إلى جانب وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم ونظيره الليبي عبدالهادي الحويج، كل من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال التونسية صبري باش طبجي، ووزير الشؤون الخارجية المصري سامح شكري، ووزير خارجية تشاد محمد زين، إضافة إلى ممثلي وزيري خارجيتي النيجر والسودان.

كما حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية الألماني هيكو ماس الذي احتضنت بلاده مؤخرا مؤتمرا دوليا حول الأزمة في ليبيا.

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