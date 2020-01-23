شركة البريقة تؤكد توافر غاز الطهي وتحذر من الانجرار وراء الشائعات

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط تغطية مستودع «الهاني» للغاز حاجة السوق المحلي لغاز الطهي المنزلي بـ16 ألف اسطوانة غاز يوميًا، ودعت المواطنين إلى «عدم الانجرار وراء شائعات نقص الغاز التي تهدف إلى خلق الأزمات».

وقالت الشركة إن أفراد مكتبها الإعلامي زاروا المستودع وتبين عمله بكامل قدرته الإنتاجية بجميع الفترات الصباحية والمسائية بشكل متواصل طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، ولفتت إلى أن عملية توزيع الغاز تسير بشكل طبيعي، حسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشددت شركة البريقة على أن المستودع ينتج الكميات الكافية من غاز الطهي لإشباع حاجات السوق المحلي المتزايدة على الغاز في المنطقة الغربية، وأوضحت أن مسؤولي المستودع أوضحوا أنه يوفر يوميًا 16 ألف اسطوانة غاز تقريبًا.

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية والضبطية بالعاصمة طرابلس تتابع شاحنات غاز الطهي منذ انطلاقها من المستودع إلى مراكز البيع، وحذرت من أن بيع الغاز في السوق السوداء سيعرض المسؤولين عن ذلك للمسائلة القانونية، وذلك لضمان حصول المواطن علي الغاز بالسعر الرسمي الذي حددته الدولة.

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