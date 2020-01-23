في رسالة للمبعوث الأممي.. رئيس اتحاد يهود ليبيا : أريد مقعد اليهود الليبيين في جنيف يا سيد سلامة”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه رئيس اتحاد يهود ليبيا، رفائيل لوزون، اليوم الخميس، تساؤلاً إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، قائلاً: “إلى من أعطيت مقعد اليهود الليبيين في اجتماع جنيف يا سيد سلامة؟”.

لوزون أضاف ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “في عشرات اللقاءات التي أجريتها مباشرة، أو عن طريق وسائل التواصل، تلقيت العديد من الوعود الجميلة بخصوص قضيتنا، وكانت جميعها للأسف مكتوبة على شط البحر تمحوها أول موجة”.

وتابع “عندما يفتح البعض حوار متعلق بالأقليات في ليبيا، يتفق الجميع على أن الأقلية اليهودية الليبية لها الحق الكامل في المشاركة في الاجتماعات أو المؤتمرات المختلفة، فلقد قمت بتوجيه خطابات شفهية أو كتابية إلى السلطات الليبية والدولية، أُذكرهم فيها بحقنا في أن نكون جزءًا من الاجتماعات والمفاوضات التي تجري من أجل مستقبل ليبيا، وعادة ما كنت أحصل على تأمينات وموافقات كبيرة بعيدة عن التنفيذ على أرض الواقع”.

وواصل “إلى متى سيظل المسؤولون الليبيون والوسطاء الدوليون والدبلوماسيون هاربين من هذا الموضوع؟، إن رفض الاستماع إلى أقلية سُلبت منها حقوقها الإنسانية وممتلكاتها وأراضيها وأموالها لأكثر من 50 عامًا شيء غير عادل”، حسب قوله .

وأردف “طالما أن موضوع “العدالة لليبيين من الديانة اليهودية” لا يتم تناوله وحله من قبل السلطات الليبية، وبافعال وليس بكلمات، ستستمر ليبيا في المعاناة من هذا العقاب الإلهي”.

واختتم “للمرة الألف، نطالب بمكان في الاجتماعات القادمة في جنيف أو غيرها، كجزء قانوني وشرعي من المجتمع الليبي بعد أن عشنا على أرض ليبيا لأكثر من 2000 سنة، أريد مقعد اليهود الليبيين في جنيف يا سيد سلامة”.

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