النويري وحومة يبحثان مع سلامة وويليامز نتائج مؤتمر برلين ومجريات حوار جنيف المُقبل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى نائبا رئيس مجلس النواب الأول والثاني، فوزي النويري وأحميد حومه، في العاصمة التونسية مساء اليوم الخميس، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، ونائبته ستيفاني ويليامز.

وقال حومه، إنهم استمعوا لإحاطة مفصلة من المبعوث الأممي حول مجريات مؤتمر برلين الذي انعقد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن ليبيا.

وأضاف، بحسب البيان، أنه نقل كل تساؤلات أعضاء مجلس النواب حيال مجريات الحوار المزمع استئنافه في جنيف، واللجان التي ستنبثق عن الأطراف، والنتائج المتوقعة منه.

ومن المرتقب انطلاق قمة ليبية جديدة في مدينة جنيف السويسرية، نهاية شهر يناير الجاري من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الذي عقُد يوم الأحد الماضي.

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