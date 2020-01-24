الخبرة القضائية تعلق عملها في كافة فروع ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن موظفي مركز الخبرة القضائية في مدينة البيضاء تعليق العمل بكافة فروع الخبرة القضائية في ليبيا رفضًا لقرارات رئاسة الوزراء بإيقاف المدير العام ونقل مقر المركز.

واوضح الموظفين في بيان لهم صدر الخميس أن هذا إيقاف العمل جاء رفضا للقرارين الصادرين من رئاسة الورزاء ووزير العدل المكلف بشأن نقل مقر مركز الخبرة القضائية من مدينة البيضاء الى مدينة بنغازي و إيقاف المدير العام للمركز.

واكد الموظفين أن المركز لم تسيل له اأي قيمة ماليه منذ عامين بحسب البيان، مطالبين رئيس مجلس النواب عقيله صالح والقائد العام المشير خليفة حفتر التدخل وإيقاف القرارين.

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