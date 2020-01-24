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سيالة: التهديدات بقصف الطيران المدني «جريمة حرب مبيتة»

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، إن «تهديدات الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري بقصف الطيران المدني جريمة حرب مبيتة وخرقًا واضحًا للمواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني».

وأضاف الوزير في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي ونقلتها صفحة «خارجية الوفاق» على موقع «فيسبوك»، الخميس، :« نضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته حال تعرض الطيران المدني لأي اعتداء» من قبل قوات القيادة العامة، وشدد على «مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من يعرض الملاحة الجوية والمطارات المدنية للخطر»

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وأوضح أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «يذكر الجميع بمسؤولياته أمام حماية المنشآت المدنية وبمسار برلين القاضي بالعمل على تثبيت الهدنة وتطويرها».

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة أعلن أول من أمس الأربعاء، تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس «بالكامل»، لافتًا إلى أن منطقة الحظر  تبدأ من أسفل غريان إلى جنوب شرق ترهونة وصولًا إلى شاطئ البحر، وتضم بذلك مطار معيتيقة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • – الاخ الطاهر سيالة لم يتحدث في هذه الأمور لانه شخص مشغول في الترتيبات الخارجية وشءون الدولة مع ادارة العمل داخل المكاتب الدولة الخارجية والتحقيق في تواجد موظفين سوريين وعرب داخل السفارات الليبية – وهذا مخالف للأعراف والقوانين الاداريةً – ويحب ارسال وفد أمني ليبي لكل سفارة ليبية مع محاميين ليبيين – لتنظيم العمل الوطني الخاص بالدولة الليبية داخل المكاتب القنصلية الليبية – ومحاسبة المخالفين وسحب منهم جوازات سفرهم وصلاحيةخدماتهى في حالة إثبات وجود اي عناصر غير ليبية داخل مكاتب السفارات الليبية بالخارج .

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