صيانة تطوعية لطريق القليب – فنقل

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نظمت الفرقة الكشفية في بلدة القليب بالتعاون مع شباب بلدتي البيضان والقليب حملة لصيانة الطريق الرابط بين فنقل والقليب .. وتأتي فكرة الحملة لمواجهة الحوادث المتكررة على مدار السنوات الأخيرة وكانت نتيجتها تضرر سيارات المواطنين وتعرض مستعملي الطريق لمخاطر الإصابة والوفاة.

وقال القيمون على الحملة إن الطريق الرابطة بين فنقل والقليب من الطرق منتهية الصلاحية ويعود تاريخ تدشينها إلى سبعينيات القرن الماضي، علاوةً على سوء المواصفات الفنية التي لا تتناسب مع طبيعة ومناخ المنطقة الجنوبية ما يعجل نهاية عمرها الإفتراضي في وقت مبكر.

وأضاف أحد المتطوعين أن الحملة تعد حل مؤقت لمشكلة الحفر والتشققات على طول الطريق ولكن الجهد يذكر فيشكر لكشاف وشباب البيضان والقليب لتخفيف معاناة المواطنين والتقليل من الأضرار والحوادث على أمل أن تلتفت الحكومة الليبية لواجبها في خدمة هذه الربوع .

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