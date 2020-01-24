الحويج: هذه رؤية الحكومة الليبية لحل الأزمة

قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الله الحويج، إنه “قدم احاطة لوزراء خارجية دول الجوار، في اجتماع الجزائر حول ليبيا، تضمنت رؤية الحكومة الليبية لحل الأزمة الليبية”، “مشددا على ضرورة إنهاء المليشيات وفوضى السلاح والخارجين عن القانون”.

الحويج، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أشار إلى أن “رؤية الحكومة تتضمن ضرورة التوزيع العادل للثروة لتكون هذه الثوابت تمهيدا لقيام لدولة القانون والمؤسسات”.

وأعلن وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الخميس، دعمهم لمخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، مشددين، على ضرورة دعم المسار السياسي ورفض التدخل الأجنبي المسلح في ليبيا.

واستضافت الجزائر، الخميس، مؤتمراً لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، ضم وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر ومالي، لمناقشة نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.