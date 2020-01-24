اجتماع “تعليم صبراتة” لحلحلة مشاكل القطاع

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شهدت قاعة المعلمين في مدينة صبراتة الاجتماع الدوري الثاني لمراقبة التعليم ببلدية صبراتة بحضور مراقب التعليم صبراتة ومديري الإدارات والمكاتب ومديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي .

ناقش المجتمعون المشاكل التي تعرقل سير العملية التعليمية بالمدينة، كما تم استعراض بنود جدول الأعمال بالمراقبة منها ما تم انجازه في الملاك الوظيفي، و ما يواجه مكتب المعلومات والتوثيق من مشاكل .

وتطرق الاجتماع لـ الصعوبات بشأن علاوة الحصة وخطة النشاط المدرسي والاستعدادات لامتحانات الفترة الأولى وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل وخطة مكتب الخدمة الاجتماعية وخطة عمل مكتب تعليم واندماج الفئات الخاصة ومناقشة آلية تغطية العجوزات بالمؤسسات التعليمية واستعراض خطة قسم دعم وتمكين المرأة بالمراقبة.

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