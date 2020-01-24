اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق بمحيط منطقة عين زارة
أكد مصادر مطلعة اندلاع اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق بمحيط منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس فجر اليوم
اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق بمحيط منطقة عين زارة
أكد مصادر مطلعة اندلاع اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق بمحيط منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس فجر اليوم
ليس هناك وفاق اصلا. و ليست هواك قوات بل حسد مليشياوي و مرتزقه من تركيا و سوريا و من خريجين السجون في ليبيا و ارهابيين و مجرمين من عصابات بلحاج و فية اليهود المصاريت و مرتزقة الاخوان و السراج. انقلوا الخبر بشكل صحيح و كفاكم كذب و تدليس.
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