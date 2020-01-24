اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق بمحيط منطقة عين زارة

أكد مصادر مطلعة اندلاع اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق بمحيط منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس فجر اليوم