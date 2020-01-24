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“معيتيقة” يعلن عن رحلاته ليوم الجمعة وأنباء عن سقوط قذائف

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير|218

أعلن مطار معيتيقة الدولي عن جدول رحلاته الجوية ليوم الجمعة من وإلى طرابلس وتضمنت الرحلات مطارات تونس وصفاقس واسطنبول ونيامي عاصمة النيجر، ناشراً جداول تبين الرحلات على متن طيران الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية والبراق والأجنحة.

تأتي هذه الرحلات رغم تحذيرات القيادة العامة للجيش الوطني تفعيل منطقة حظر الطيران وأن أي تحرك من وإلى المطارات الواقعة في دائرة الحظر ستكون هدفاً للدفاعات الجوية التابعة للجيش.

وتزامن إعلان المطار مع أنباء متطابقة نشرتها منصات تواصل اجتماعي مؤيدة للجيش الوطني تفيد بسقوط قذائف وصواريخ على “قاعدة معيتيقة الجوية العسكرية” التي تضم المطار المدني، وسط تحذيرات من مدونين ونشطاء من أن قرار رئاسي الوفاق لاستئناف حركة الطيران من معيتيقة “مغامرة طائشة” من الوفاق محذرين من وقوع ضحايا بين المدنيين محملين المسؤولية لحكومة الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • المجلس الرئاسى ، مصلحة الطيران المدنى ، ومجالس إدارات شركات الطيران ، انتم جميعاً سفهاء لا تقدرون سلامة الناس ولا تعبئون بنظم ولوائح السلامة الجوية لمنظمة الطيران المدني الدولي International Civil Aviation Organization ، ومنظمة النقل الجوى العالمية (IATA)
    The International Air Transport Association

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