بعد انهيار الهدنة.. تجدد الاشتباكات العنيفة والقذائف الصاروخية في محاور طرابلس

استمرت الاشتباكات العنيفة في أغلب محاور العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات الجيش الوطني الليبي من ناحية، وقوات حكومة الوفاق، في خروقات جديدة للهدنة، حيث استمرت الاشتباكات لساعات طويلة منذ مساء الخميس وحتى فجر الجمعة.

وبحسب مصدر عسكري تابع للجيش الليبي، فإن الاشتباكات تجددت، بشكل عنيف؛ بعد انتهاك قوات حكومة الوفاق لهدنة وقف إطلاق النار، التي أعلنها الجيش الوطني الليبي بناء على دعوة دول صديقة وشقيقة، وفق بيانات عسكرية سابقة.

وأوضح النقيب سالم بن حميد من قوات الجيش الوطني الليبي، أن ”قوات حكومة الوفاق اعتمدت في هجومها على قذائف الهاون، والتي يعمل عليها عناصر أتراك وسوريون تم جلبهم، خلال الأيام الماضية.

وأشار بن حميد في تصريحات اعلامية إلى أن ”الكتيبة 210 مشاة أفشلت هجوما قامت به قوات تابعة لحكومة الوفاق، وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 6 عناصر من المرتزقة، كما تم استهداف آلية تحمل عددا من العناصر السورية؛ مما أدى إلى إعطابها وفرار من كان بداخلها“، وفق قوله.

وقالت مصادر مطلعة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق بمحيط منطقة عين زارة وطريق المطار بشارع ولي العهد فجر اليوم.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني استطاعت السيطرة على اجزاء كبيرة من منطقة مشروع الهضبة بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات.

وكانت الكتيبة 155 مشاة أعلنت يوم أمس الخميس سقوط اكتر من 10 قدائف مدفعيه عشوائية استهدفت بها قوات الوفاق محور عين زارة و وادي الربيع.

وأشار شهود عيان إلى سقوط قذائف هاوزر على مطار معيتيقة فجر اليوم، بعد ساعات من قيام حكومة الوفاق بالاعلان عن عودة الملاحة الجوية بالمطار.

وأوضح المصدر أن مجموعة مسلحة تابعة لقوات ”الصندوق“، قامت ليلة البارحة بالهجوم على صاحب المنزل الذي سقطت بجانبه الطائرة المسيرة في منطقة الغرارات جنوب طرابلس، بحجة أنه فتح بيته لعامة الناس وتم تصوير الطائرة بدون إذن.

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