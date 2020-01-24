مصادر: شبهة اغتيال وراء مقتل عميد سابق بالجيش دهسا في طرابلس

قتِل عميد سابق في الجيش الليبي دهسا في أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، فيما لاذت السيارة -التي كان فيها شخصان ملثمان- بالفرار.

وأكد مصدر أمني بالعاصمة الليبية طرابلس، في تصريحات اعلامية أن سيارة مسرعة في أحد شوارع منطقة السراج بطرابلس، دهست مصطفى عبد المولى، العميد السابق في الجيش الليبي.

وقال الضابط بمديرية أمن طرابلس عبد السلام المهدي، إن ”القتيل تم دهسه بطريقة تعطي دلالات على التعمد، خصوصا أنه كاد يقطع الطريق بالكامل“.

وأشار إلى أن السيارة كان يستقلها شخصان ملثمان بقناع؛ ما يعني أن الأمر جريمة قتل ويشتبه في كونها عملية إرهابية، نظرا للمعطيات التي ظهرت في موقع الحادث، وفق قوله.

وكان الجيش الوطني اكد في وقت سابق رصد حملات اعتقالات واخفاء قسري واسعة لجنود وضباط في العاصمة طرابلس.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي