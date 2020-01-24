تصريحات مفاجئة لـ”الجزائر” تُحرج “حكومة الوفاق”

فجر وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الخميس، مفاجأة مدوية، مؤكداً إن بلاده لم توجه دعوة للأطراف الليبية للمشاركة في اجتماع دول الجوار الذي احتضنته بلاده، بعد إعلان حكومة الوفاق رفضها المشاركة في الاجتماع وهو ما سبب إحراجاً لها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوقادوم في ختام اجتماع وزراء خارجية 6 دول من جوار ليبيا إلى جانب دولتي مالي وألمانيا.

وقال بوقادوم: ”لم نرسل أي دعوة لأي طرف ليبي للمشاركة بالاجتماع، ولو كانت لدينا نية لذلك لاستشرت زملائي وزراء الخارجية المشاركين في هذا اللقاء قبل ذلك“.

وكان مصدر دبلوماسي جزائري كشف صباح الخميس، أن الاجتماع يقتصر على دول جوار ليبيا، والأطراف الليبية غير معنية به. نافياً ما تداولته وسائل إعلام حول دعوة الجزائر لوزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة.

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الليبي بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا محمد الطاهر سيالة، رفضه حضور اجتماع دول الجوار بالجزائر، بسبب دعوة نظيره في الحكومة المؤقتة.

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