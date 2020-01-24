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تصريحات مفاجئة لـ”الجزائر” تُحرج “حكومة الوفاق”

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فجر وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الخميس، مفاجأة مدوية، مؤكداً إن بلاده لم توجه دعوة للأطراف الليبية للمشاركة في اجتماع دول الجوار الذي احتضنته بلاده، بعد إعلان حكومة الوفاق رفضها المشاركة في الاجتماع وهو ما سبب إحراجاً لها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوقادوم في ختام اجتماع وزراء خارجية 6 دول من جوار ليبيا إلى جانب دولتي مالي وألمانيا.

وقال بوقادوم: ”لم نرسل أي دعوة لأي طرف ليبي للمشاركة بالاجتماع، ولو كانت لدينا نية لذلك لاستشرت زملائي وزراء الخارجية المشاركين في هذا اللقاء قبل ذلك“.

وكان مصدر دبلوماسي جزائري كشف صباح الخميس، أن الاجتماع يقتصر على دول جوار ليبيا، والأطراف الليبية غير معنية به. نافياً ما تداولته وسائل إعلام حول دعوة الجزائر لوزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة.

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الليبي بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا محمد الطاهر سيالة، رفضه حضور اجتماع دول الجوار بالجزائر، بسبب دعوة نظيره في الحكومة المؤقتة.

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المشهد

المشهد

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  • شواذ حكومة اللا وفاق مردوا علي الكذب فكل كلامهم كذب وزور وبهتان وحتي تنفسهم كذب في كذب فالكذب يلجأ إليه الضعيف المهزوم فهؤلاء السواقط المهزومين ظهروا لنا علي اهم رفضوا دعوه المشاركه في نقاشات داخل الجزائر ليخرج الوزير الجزائر ويكذبهم بعدم دعوة الجزائر لأي طرف ليبي كون الاجتماع لدول الجوار فقط ليتضح لنا من الجزائر أنها لم تدعو أحد وهكذا هي أفلام سياله البارع في النذاله والسفاله

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  • حكومة حريم السلطان لم يعد لها اى صلاحية فالسلطان المعتوه هو ولى امرهم ووزير خارية اردوغان يتكلم باسم المليشيات الارهابية المسيطرة على مؤسسات طرابلس واطراف الصراع الان بين الجيش والشعب الليبى من جهة والاحتلال العثمانى والخوان تابعين له يمسكون بذيله

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  • الى كلاب مصر عبيد النيل الملوث بفضلاتهم ـ والسودان عبيد لبنان ومرتزقة يهود ال سلول ـ وعبيد الامارات الشواذ من الجنس الثالث ـ وخونة سوريا الكتل الذهنية التي تم تخسيسهم بالسلاح الكيميائي ـ وعبيد موسليني في الشرق الذي علقوه شعبه جثة في شوارع روما .
    – أنظروا لأنفسكم في المرايا ـ وستعلمون بأنفسكم من أنتم وماذا ستكونون.

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