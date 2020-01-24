دول جوار ليبيا تؤكد من الجزائر رفضها كل تدخل أجنبي في ليبيا وتدعو للحوار

في ختام اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد بمبادرة من الجزائر الخميس، أكد المجتمعون رفضهم كل تدخل أجنبي كما دعوا الفرقاء الليبيين للمشاركة في مسار الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي، للتوصل إلى حل شامل لهذه الأزمة، بعيدا عن التدخلات الخارجية.

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