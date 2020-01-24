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دول جوار ليبيا تؤكد من الجزائر رفضها كل تدخل أجنبي في ليبيا وتدعو للحوار

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

في ختام اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد بمبادرة من الجزائر الخميس، أكد المجتمعون رفضهم كل تدخل أجنبي كما دعوا الفرقاء الليبيين للمشاركة في مسار الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي، للتوصل إلى حل شامل لهذه الأزمة، بعيدا عن التدخلات الخارجية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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