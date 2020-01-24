المغرب تنتقد عدم دعوتها لمؤتمر برلين وتعتبره استبعاد لـ“اتفاق الصخيرات“ – فيديو

انتقدت الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، الخميس، إقصاء المملكة من حضور مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عُقد يوم الأحد، في مسعى لدفع جهود تحقيق الاستقرار وايقاف اطلاق النار الذي تشهده البلاد منذ ابريل الماضي.

وقال الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن استبعاد بلاده من مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية هو ”استبعاد جزء مهم من الحل“.

وشدد عبيابة في لقاء صحفي عقد بالعاصمة الرباط عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، على أن ”عدم دعوة المغرب لهذا الحدث هو استبعاد لاتفاق الصخيرات المحدد الأساسي للأزمة الليبية، والذي شاركت فيه جميع القوى الليبية بالمغرب، وأدى إلى توافق برعاية أممية“.

وأضاف عبيابة: ”استدعاء دول بعيدة جغرافيا عن ليبيا لا يمكن أن يساهم في حل لليبيين“. مشيراً إلى أن بلاده ”تدعم السيادة الليبية، وتطمح في أن يجد الشعب الليبي حلا لنفسه“.

وجرى توقيع ”اتفاق الصخيرات“ تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات قرب العاصمة المغربية الرباط، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا.

ورأى مراقبون أن ”إبعاد المغرب عن هذا المؤتمر يؤكد نهاية اتفاق الصخيرات الذي تمخضت عنه حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وتدعمها جماعات مسلحة بعضها موسوم بـ“الإرهاب“ وفق تقارير دولية.

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