صندوق الزواج ببلدية اجخرة يستعد لتنظيم عرس جماعي للشباب

ختتم صندوق الزواج التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة مساء امس الخميس برنامجه التوعوي لشباب مدن الواحات ، اجخرة ، جالو ، اوجلة المستهدفين لبرنامج العرس الجماعي .

وأقيمت هذه الندوة برعاية مختصين في المجال الاجتماعي تلقى خلالها المشاركين دروس ومحاضرات توعوية تخص الاسرة والعلاقات الاجتماعية.

واستمرت هذه الندوة التوعوية لمدة ثلاث ايام بقاعة كلية تقنيات الطاقة ببلدية اجخرة .

وأفاد مكتب الخدمة الاجتماعية ببلدية اجخرة بأنه قد استلم الهدايا المقدمة من قبل الصندوق لعرسان العرس الجماعي وهي عبارة عن غرف نوم زوجية .