تعليم الوفاق تناقش ترتيبات امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية‎

عقد وكيل وزارة التعليم العام بحكومة الوفاق عادل جمعة الخميس بطرابلس اجتماعاً ضم مدير المركز الوطني للامتحانات محمود البوعزي ومدير عام مركز المناهج التعلمية والبحوت التربوية المكلف علي خريف ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي علي المهنكر ومدير إدارة التعليم الثانوي فوزي دخيل.

وناقش الاجتماع استعدادات الوزارة لإجراء إمتحانات الشهادتين الإعداية والثانوية وتقييم امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الماضي ومعالجة السلبيات التي واكبت إجراءها.

واتفق الحاضرون على ضرورة مراعاة كل الظروف التي صاحبت العام الدراسي الحالي وتشكيل لجنة من مركز المناهج ومصلحة التفيش التربوي وإدارة التعليم الثانوي لوضع تصور عام يتم اعتماده من قبل الوزارة، إلى جانب ضرورة البدء في عرض الدورس التعليمية التلفزيونية لطلبة الشهادة الثانوية .

وكشف المكتب الاعلامي بالوزارة انها ستعقد سلسلة من الجلسات الحوارية مع طلبة الشهادة الثانوية والمهتمين بالشأن التعليمي في كافة المناطق من أجل توحيد الرؤى والأفكار لترجمتها إلى جملة من الأجراءات العملية القابلة للتنفيذ.