اليونان: الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي في ليبيا ما لم تتخل تركيا عن الاتفاق البحري

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا ما لم تتخل تركيا وليبيا عن الاتفاق البحري الذي وقعتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف ميتسوتاكيس في مؤتمر بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، الخميس، أنه أوضح لجميع الأطراف المعنية أنه لن يكون هناك حل سياسي في ليبيا يوافق عليه الاتحاد الأوروبي ما لم تُلغ الاتفاقات.

تجدار الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعارض الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا، وطالب تركيا بالتراجع عن الاتفاق.