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اليونان: الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي في ليبيا ما لم تتخل تركيا عن الاتفاق البحري

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا ما لم تتخل تركيا وليبيا عن الاتفاق البحري الذي وقعتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف ميتسوتاكيس في مؤتمر بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، الخميس، أنه أوضح  لجميع الأطراف المعنية أنه لن يكون هناك حل سياسي في ليبيا يوافق عليه الاتحاد الأوروبي ما لم تُلغ الاتفاقات.

تجدار الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعارض  الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا، وطالب تركيا بالتراجع عن الاتفاق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لماذا لا يتم توقيع اتفاق بحرى بين اليونان والحكومة المؤقتة الشرعية لانها نالت ثقة البرلمان وتعتمد الاتفاقية من البرلمان الليبى واليونان ووقتها ستلغى اى اتفاقيات اخرى مع توقيع اتفاقية اخرى لتصدير النفط الليبى عبر اليونان وانفاق العائد على الجيش الوطنى ويشرب اردوغان من البحر

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