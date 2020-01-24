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رغم التحذيرات.. “معيتيقة” يعلن عن رحلاته ليوم الجمعة وأنباء عن سقوط قذائف

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أعلن مطار معيتيقة الدولي عن جدول رحلاته الجوية ليوم الجمعة من وإلى طرابلس وتضمنت الرحلات مطارات تونس وصفاقس واسطنبول ونيامي عاصمة النيجر، ناشراً جداول تبين الرحلات على متن طيران الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية والبراق والأجنحة.

تأتي هذه الرحلات رغم تحذيرات القيادة العامة للجيش الوطني تفعيل منطقة حظر الطيران وأن أي تحرك من وإلى المطارات الواقعة في دائرة الحظر ستكون هدفاً للدفاعات الجوية التابعة للجيش.

وتزامن إعلان المطار مع أنباء متطابقة نشرتها منصات تواصل اجتماعي مؤيدة للجيش الوطني تفيد بسقوط قذائف وصواريخ على “قاعدة معيتيقة الجوية العسكرية” التي تضم المطار المدني، وسط تحذيرات من مدونين ونشطاء من أن قرار رئاسي الوفاق لاستئناف حركة الطيران من معيتيقة “مغامرة طائشة” من الوفاق محذرين من وقوع ضحايا بين المدنيين محملين المسؤولية لحكومة الوفاق.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • يجب اطلاق القذائف فى موعد وصول اى طائرة من تركيا حتى يقتل المرتزقة القادمين عليها

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  • الآمر جد خطير الآمر جد خطير….
    المجلس الرئاسى ، مصلحة الطيران المدنى ، ومجالس إدارات شركات الطيران ، انتم جميعاً سفهاء لا تقدرون سلامة الناس ولا تعبئون بنظم ولوائح السلامة الجوية لمنظمة الطيران المدني الدولي International Civil Aviation Organization ، ومنظمة النقل الجوى العالمية (IATA)
    The International Air Transport Association
    فعلى القيادة العامة إخطار مصلحة الطيران وشركات الطيران برقيا وبالصورة العاجلة ، على الحيطة والحدر وعدم المجازفة بالناس على الأرض والمسافرين على متن شركات الطيران هذه والإلتزام بالمسئولية الأخلاقية ، وإحترام السلامة الجوية وعدم من منطقة الحظر الجوى … فربما يستغلها تلك المافيات القادمة من سوريا وتركيا المتواجدين على الأرض ويقومونَ بقصف تلك الطائرات اثناء الهبوط او الإقلاع ، من تم ينسبونها الى القوات المسلحة العربية الليبية ، لذلك فالآمر جد خطير
    ومن هذا المنبر أتوجه الى قباطنة شركات الطيران باحترام أنفسهم وإحترام المهنة واحترام لوائح ونظم السلامة الجوية ، وعدم العبث بذلك وعدم الإنصياع الى شداد الأفاق فى الرئاسى وغيره ، ورفض المثول اليهم ، باستخدام منطقة الحظر الجوى.

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  • الحل بسيط يجب علي سلاح الجو ارغام اي طائرة قادمة الي طرابلس او مصراتة ليتم تفتيشها في مطار بنغازي اذا وجد علي متنها مرتزقة يتم تصفيتهم علي الفور وقائد الطائرة والمظيفين يتم ضربهم واهانتهم و يتم تسليمهم الي المحكمة والحكم عليهم بما يقوله القانون . هكذا المرتزقة لن يقدمو علي الذهاب الي ليبيا المصير معروف وكذلك طياريين الافريفية لن يسيرو اي رحلة بعد ذلك

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