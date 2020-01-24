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أردوغان: هدفنا الأكبر إنهاء أزمة ليبيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن هدفه الأكبر هو إنهاء الأزمة الليبية

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أردوغان يهدد بظهور مرتزقة ومنظمات إرهابية في ليبيا.. ويتوعد بالفوضى لجميع دول المتوسط بهذه الحالة

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ورحمة امك تنزيل انك كذاب اشر فمن يريد الاستقرار لاى بلد يدعم جيشها الوطنى وليس مليشيات ارهابية مرتزقة مأجورة بعد ان لفظ الشعب الليبى مليشيات الخوان العب بعيد فلد خرسيس معتوه

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  • يا وسخ يا حنزير يا زعيم العاهرات و المثليين باذن الله اجلك سيكون علي يد سيدك حفتر و اعلم ان مرتزقتك سترد إليك و لكن اشلاء و في صناديق

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