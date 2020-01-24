البريقة تطمن المواطنين بتوفر أسطوانات الغاز

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، تواصل العمل بمستودع الزاوية النفطي لتوفير أسطوانات غاز الطهي.

وأوضحت الشركة، أن البيع يتم بالسعر الرسمي (بسعر 2 دينار لأسطوانة 11كجم، و2.5 دينار لأسطوانة 15كجم)، حيث تم توزيع (ثلاثين ألف أسطوانة غاز طهي) خلال الفترة من 14 يناير وحتى اليوم الجمعة، كدفعة واحدة لموزعي المناطق الغربية والجبلية ومناطق غرب طرابلس.

وأكدت الشركة، أنها تبذل قصارى جهدها من أجل رفع القدرة الإنتاجية للمستودع لتوفير القدر الكافي من الرصيد الاحتياطي من خلال العمل بالفترتين الصباحية والمسائية وإضافة ورديات ليلية طيلة أيام الاسبوع من أجل توفير الغاز للمواطنين، وأنها عازمة على مواصلة العمل لتعبئة أكثر قدر ممكن من الاسطوانات لتغطية احتياجات أكثر المناطق من غاز الطهي، بالإضافة إلى أن التوزيع مستمر على نقاط التوزيع الأخرى في محاولة من شركة البريقة للقضاء على المختنقات.