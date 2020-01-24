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تونس تتسلم من ليبيا ستة من أبناء جهاديين قتلوا في معارك سرت

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

زار الخميس وفد رسمي تونسي ليبيا حيث تسلم ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاما، ;وهم أبناء جهاديين تونسيين قضوا خلال معركة سرت المعقل السابق لتنظيم “الدولة الإسلامية” في ليبيا. واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد لاحقا الأطفال الستة في قصر قرطاج وأصدرت الرئاسة بيانا تؤكد فيه “أهمية الإسراع باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية” لتوفير “الإحاطة النفسية والرعاية الصحية لهؤلاء الأطفال قبل تسليمهم إلى عائلاتهم”.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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