أردوغان يحذر من تكرار السيناريو السوري في ليبيا

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تكرار نفس أخطاء المجتمع الدولي التي ارتكبت في سوريا مع الدولة الليبية.

وقال أردوغان، خلال حفل افتتاح الجامعة التركية الألمانية، “نتمنى ألا يكرر المجتمع الدولي في ليبيا الخطأ الذي ارتكبه في سوريا”، مؤكدا أن حكومته ستواصل الوقوف إلى جانب الليبيين في هذه الأوقات العصيبة من أجل مستقبل واستقرار البلاد.

كما قال أردوغان، “إذا كنا لا نريد ظهور مرتزقة ومنظمات إرهابية كالقاعدة وداعش في ليبيا، فيجب علينا تسريع عملية الحل، هدفنا الأكبر هو إنهاء هذه الأزمة (الليبية) التي تسببت في مقتل أكثر من 2400 شخصاً وإصابة أكثر من 7500 آخرين”، وأضاف “سندعم الخطوات المتخذة من أجل تحقيق التسوية والسلام وإيقاف سيل الدموع والدماء في ليبيا مثلما فعلنا في مؤتمر برلين”.

وأكد أردوغان، أن خطة السلام تعد خطوة مهمة نحو إعادة تأسيس الاستقرار السياسي في ليبيا ونجاحها مرتبط بتنفيذ القرارات، مشيرا إلى أنه وفي حال لم يتم تحقيق التهدئة في ليبيا بأقرب وقت، فإن حالة الفوضى ستؤثر على حوض البحر المتوسط بأكمله.