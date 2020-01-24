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أردوغان يحذر من تكرار السيناريو السوري في ليبيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تكرار نفس أخطاء المجتمع الدولي التي ارتكبت في سوريا مع الدولة الليبية.

وقال أردوغان، خلال حفل افتتاح الجامعة التركية الألمانية، “نتمنى ألا يكرر المجتمع الدولي في ليبيا الخطأ الذي ارتكبه في سوريا”، مؤكدا أن حكومته ستواصل الوقوف إلى جانب الليبيين في هذه الأوقات العصيبة من أجل مستقبل واستقرار البلاد.

كما قال أردوغان، “إذا كنا لا نريد ظهور مرتزقة ومنظمات إرهابية كالقاعدة وداعش في ليبيا، فيجب علينا تسريع عملية الحل، هدفنا الأكبر هو إنهاء هذه الأزمة (الليبية) التي تسببت في مقتل أكثر من 2400 شخصاً وإصابة أكثر من 7500 آخرين”، وأضاف “سندعم الخطوات المتخذة من أجل تحقيق التسوية والسلام وإيقاف سيل الدموع والدماء في ليبيا مثلما فعلنا في مؤتمر برلين”. 

وأكد أردوغان، أن خطة السلام تعد خطوة مهمة نحو إعادة تأسيس الاستقرار السياسي في ليبيا ونجاحها مرتبط بتنفيذ القرارات، مشيرا إلى أنه وفي حال لم يتم تحقيق التهدئة في ليبيا بأقرب وقت، فإن حالة الفوضى ستؤثر على حوض البحر المتوسط بأكمله. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ستخرج من ليبيا صفر اليدين كما حدث لك فى مصر والسودان حيث كان الخوان يسيطرون على كل السلطات والان فى السجون بفضل غباوتك اما ليبيا فلن تكون ابدا مثل سوريا كما تريد بدليل انها كانت فى البداية كذلك فى بنغازى ودرنة والجنوب والهلال النفطى ولكن بفضل الجيش الوطنى الليبى ودعم الاشقاء والاصدقاء تم حصر المليشيات الارهابية فى مساحة صغيرة فى طرابلس ومصراطة حيث يسيطرون على مؤسسات الدولة ولكن بعد اغلاق ابار النفط وتجفييف منابع تمويلهم سيفر كلابك الى اوربا بحثا عن المال وسيفر الخوان بما نهبوه من اموال وستنفض مصراطة لتحرق الخوان بها وتطهر ارضها من دنسهم وكالعادة ستخرج صفر اليدين حتى فى تونس التى تنتفض ضد الاخوان الذين زعموا انهم تخلوا عن فكرهم الفاسد ولكن الغنوشى وخوانه مثل الكلب ذيله لا يمكن ان يتعدل

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  • ضحايا اردوغان من الخوان فى كل مكان بعد ان عيشهم فى اوهام انظر الى مصر مرسى مات واندفن والمرشد العام للخوان فى الليمان ومعه دست اشرار تشكلة الشاطر شر خلق الله والبلتاجى والعريان وصفوت حجازى وغيرهم من الخرفان السمينة وفى السودان البشير وعصابته رغم ان اهدى جزيرة سواكن فى البحر للسلطان العثمانى والان الدور على السراج وعصابته من منهم سبدفن مثل مرسى ومن منهم سيسجن مثل المرشد العام للخوان وكهنة المعبد الاخوانى اما المشير فهو مثل مشير مصر الرئيس المنتخب القادم بارادة الشعب الليبى ومن لا يعحبه يشرب من البحر واذا لم يكفى يشرب من بز موزه او من زب السلطان المعتوه ويموت مسموم

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