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أردوغان: نجاح خطة السلام في ليبيا مرتبط بتطبيق قرارات مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الفوضى ستؤثر على حوض البحر المتوسط في حال لم يتحقق الهدوء في ليبيا، وأن نجاح خطة السلام في ليبيا مرتبط بتطبيق قرارات مؤتمر برلين.

وذكر أردوغان، خلال افتتاح الجامعة الألمانية التركية في إسطنبول، “في حال لم يتحقق الهدوء في ليبيا فالفوضى في ليبيا ستؤثر على حوض البحر المتوسط برمته. علينا تسريع عملية الحل في ليبيا من أجل منع تنمية المنظمات الإرهابية والمرتزقة”.

وأكد الرئيس أن تركيا وألمانيا تعملان سويا من أجل إنهاء الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن “نجاح خطة السلام في ليبيا مرتبط بتطبيق القرارات المتخذة في مؤتمر برلين على أرض الواقع”. وأن “الضغط على الانقلابي حفتر وداعميه يشكل أهمية كبيرة”.
وأضاف أردوغان، بحسب وكالة “الأناضول”، سندعم بقوة الخطوات المتخذة من أجل تحقيق التسوية والسلام وإيقاف سيل الدموع والدماء في ليبيا مثلما فعلنا في مؤتمر برلين”.

​وتابع “هدفنا الأكبر هو إنهاء هذه الأزمة الليبية التي تسببت في مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة أكثر من 7500 آخرين”.

وأضاف “إذا كنا لا نريد ظهور مرتزقة ومنظمات إرهابية كالقاعدة وداعش في ليبيا، فيجب علينا تسريع عملية الحل”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • ستخرج يامعتوه من ليبيا كما خرجت فى مصر والسودان صفر اليدين لانك تعتمد كل مرة على حثالة المجتمع من الخوان شر خلق الله المرفوضين من غالبية الشعوب حتى تونس دعمك لحزب النهضة الذى ادعى تخليه عن تنظيم الاخوان كشف حقيقتهم ووحد الحركات المدنية ضدهم وجعلوا الغنوشى فى جلسة مجلس النواب التونسى مثل ابليس يوم عرفة فانت تسقط من تدعمه بره وجوة حيث خسر مرشحك بلدية اسطنبول رغم الاعادة بل ورغم تنفيذ نصيحة مستشاريك بالابتعاد عن حملته اخر اسبوع لان كلامك الفارغ يتسبب فى نفور الناخبين عن مرشح حزبك والان تبحث فى ليبيا عن دور جديد حيث انك تسيطر على جميع المليشيات الارهابية بطرابلس ومصراطة سواء السورية او مليشيات الغريانى او مليشيات مصراطة كل رؤوسها تتنعم فى اسطنبول فى احضان الداعرات بينما الشباب المغرر به فى ليبيا يدفع الثمن حياته ويخسر اخرته بعد ان حولته الى كلب من كلاب النار

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  • عشم ابليس فى الجنة يامعتوه فمصيرك السحل فى اسطنبول انت وامينة على الطريقة الرومانية لشاويشيسكو وزوجته ومعاك شاويشاوغلو .
    ضحايا اردوغان من الخوان فى كل مكان بعد ان عيشهم فى اوهام انظر الى مصر مرسى مات واندفن والمرشد العام للخوان فى الليمان ومعه دست اشرار تشكلة الشاطر شر خلق الله والبلتاجى والعريان وصفوت حجازى وغيرهم من الخرفان السمينة وفى السودان البشير وعصابته رغم ان اهدى جزيرة سواكن فى البحر للسلطان العثمانى والان الدور على السراج وعصابته من منهم سبدفن مثل مرسى ومن منهم سيسجن مثل المرشد العام للخوان وكهنة المعبد الاخوانى اما المشير فهو مثل مشير مصر الرئيس المنتخب القادم بارادة الشعب الليبى ومن لا يعحبه يشرب من البحر واذا لم يكفى يشرب من بز موزه او من زب السلطان المعتوه ويموت مسموم

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