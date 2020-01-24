أردوغان: نجاح خطة السلام في ليبيا مرتبط بتطبيق قرارات مؤتمر برلين

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الفوضى ستؤثر على حوض البحر المتوسط في حال لم يتحقق الهدوء في ليبيا، وأن نجاح خطة السلام في ليبيا مرتبط بتطبيق قرارات مؤتمر برلين.

وذكر أردوغان، خلال افتتاح الجامعة الألمانية التركية في إسطنبول، “في حال لم يتحقق الهدوء في ليبيا فالفوضى في ليبيا ستؤثر على حوض البحر المتوسط برمته. علينا تسريع عملية الحل في ليبيا من أجل منع تنمية المنظمات الإرهابية والمرتزقة”.

وأكد الرئيس أن تركيا وألمانيا تعملان سويا من أجل إنهاء الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن “نجاح خطة السلام في ليبيا مرتبط بتطبيق القرارات المتخذة في مؤتمر برلين على أرض الواقع”. وأن “الضغط على الانقلابي حفتر وداعميه يشكل أهمية كبيرة”.

وأضاف أردوغان، بحسب وكالة “الأناضول”، سندعم بقوة الخطوات المتخذة من أجل تحقيق التسوية والسلام وإيقاف سيل الدموع والدماء في ليبيا مثلما فعلنا في مؤتمر برلين”.

#عاجل |أردوغان: سندعم بقوة الخطوات المتخذة من أجل تحقيق التسوية والسلام وإيقاف سيل الدموع والدماء في ليبيا مثلما فعلنا في مؤتمر برلين — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 24, 2020

​وتابع “هدفنا الأكبر هو إنهاء هذه الأزمة الليبية التي تسببت في مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة أكثر من 7500 آخرين”.

وأضاف “إذا كنا لا نريد ظهور مرتزقة ومنظمات إرهابية كالقاعدة وداعش في ليبيا، فيجب علينا تسريع عملية الحل”.