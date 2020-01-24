إردوغان: سندعم بقوة السلام في ليبيا.. ولا نتمنى تكرار المجتمع الدولي خطأ سورية

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده «ستدعم بقوة الخطوات المتخذة من أجل تحقيق التسوية والسلام وإيقاف سيل الدموع والدماء في ليبيا، مثلما فعلت في مؤتمر برلين»، منوها بأن «خطة السلام تعد خطوة مهمة نحو إعادة تأسيس الاستقرار السياسي في ليبيا ونجاحها مرتبط بتنفيذ القرارات».

وأضاف: «سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الليبيين في هذه الأوقات العصيبة من أجل مستقبله واستقراره»، متمنيا «ألا يكرر المجتمع الدولي في ليبيا الخطأ الذي ارتكبه في سورية»، حسب كلمته في الحرم الجديد للجامعة الألمانية التي نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، وذلك بحضور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

وحذر إردوغان من أنه «في حال لم تتحقق التهدئة في ليبيا في أقرب وقت، فإن حالة الفوضى ستؤثر على حوض البحر المتوسط بأكمله»، مكملا: «إذا كنا لا نريد ظهور مرتزقة ومنظمات إرهابية كالقاعدة وداعش في ليبيا، فيجب علينا تسريع عملية الحل».

ونوه الرئيس التركي بأن «الهدف الأكبر هو إنهاء الأزمة (الليبية)، التي تسببت في مقتل أكثر من 2400 شخصا وإصابة أكثر من 7500 آخرين».

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