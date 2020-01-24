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إردوغان: سندعم بقوة السلام في ليبيا.. ولا نتمنى تكرار المجتمع الدولي خطأ سورية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده «ستدعم بقوة الخطوات المتخذة من أجل تحقيق التسوية والسلام وإيقاف سيل الدموع والدماء في ليبيا، مثلما فعلت في مؤتمر برلين»، منوها بأن «خطة السلام تعد خطوة مهمة نحو إعادة تأسيس الاستقرار السياسي في ليبيا ونجاحها مرتبط بتنفيذ القرارات».

وأضاف: «سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الليبيين في هذه الأوقات العصيبة من أجل مستقبله واستقراره»، متمنيا «ألا يكرر المجتمع الدولي في ليبيا الخطأ الذي ارتكبه في سورية»، حسب كلمته في الحرم الجديد للجامعة الألمانية التي نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، وذلك بحضور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

وحذر إردوغان من أنه «في حال لم تتحقق التهدئة في ليبيا في أقرب وقت، فإن حالة الفوضى ستؤثر على حوض البحر المتوسط بأكمله»، مكملا: «إذا كنا لا نريد ظهور مرتزقة ومنظمات إرهابية كالقاعدة وداعش في ليبيا، فيجب علينا تسريع عملية الحل».

ونوه الرئيس التركي بأن «الهدف الأكبر هو إنهاء الأزمة (الليبية)، التي تسببت في مقتل أكثر من 2400 شخصا وإصابة أكثر من 7500 آخرين».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ضحايا اردوغان من الخوان فى كل مكان بعد ان عيشهم فى اوهام انظر الى مصر مرسى مات واندفن والمرشد العام للخوان فى الليمان ومعه دست اشرار تشكلة الشاطر شر خلق الله والبلتاجى والعريان وصفوت حجازى وغيرهم من الخرفان السمينة وفى السودان البشير وعصابته رغم ان اهدى جزيرة سواكن فى البحر للسلطان العثمانى والان الدور على السراج وعصابته من منهم سبدفن مثل مرسى ومن منهم سيسجن مثل المرشد العام للخوان وكهنة المعبد الاخوانى اما المشير فهو مثل مشير مصر الرئيس المنتخب القادم بارادة الشعب الليبى ومن لا يعحبه يشرب من البحر واذا لم يكفى يشرب من بز موزه او من زب السلطان المعتوه ويموت مسموم .

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