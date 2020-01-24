فرج: نأمل أن تسود روح المسؤولية والعقلانية بحوار جنيف المرتقب

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إن مرجعية الاتفاق السياسي هي محل اتفاق من جميع الأطراف ولا خلاف حولها وأن كل ما يطرح حاليا حول قمة جنيف سيكون محلا لنقاش فريق الحوار لتحديد مرتكزات هذا الحوار.

فرج وفي تصريحات لموقع “عربي 21” القطري أمس الأربعاء أضاف أنه يأمل أن تسود روح المسؤولية والعقلانية في الحوار المرتقب في جنيف وأن يكون الجهد مكرسا للاتفاق على خطوات عملية لإخراج البلاد من أزمتها وأن ينج مجلسي الدولة والنواب في إستعادة القرار ليكون بأيدي الليبيين.

وتابع: “الاتفاق السياسي هو الإطار السياسي والعملي لحوار جنيف والهدف وقف القتال وتوحيد الحكومة ومؤسسات الدولة والشروع في ترتيب البيت الليبي بما يحقق تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية تتسع لجميع أبنائها”، فق قوله.

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