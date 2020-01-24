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بوتين يدعو لقمة بمجلس الأمن حول ليبيا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤساء باقي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد قمة وإجراء محادثات جادة بشأن عدة قضايا مهمّة في مقدمتها الملف الليبي.

وأشار بوتين إلى أنه التمس تفاعلاً إيجابياً من جانب قادة فرنسا والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لعقد الاجتماع في أي بلد مُناسب، مؤكداً أن روسيا مستعدة لهذا النوع من المحادثات الجادة وتعتزم إرسال الدعوات ذات الصلة إلى قادة هذه الدول دون تأخير.

وأضاف الرئيس الروسي في تصريحات صحفية أن الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن أمامها العديد من المهام التي نُوقِشت إحداها مؤخرا في مؤتمر برلين حول الصراع في ليبيا، مُبيّناً أنه حان الوقت للعودة إلى هذه المشكلة في مجلس الأمن واتخاذ القرار.

واعتبر بوتين أن عقد مثل هذه القمة سيكون خطوة رمزية مهمة قبل حلول الذكرى الـ75 لنهاية الحرب العالمية الثانية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • خطأ الجيش أنه أذعن للضغوط الدوليه التي تطالبه بأعلان هدنه قبل ان يدمر البني التحتيه للعدو فلو الجيش دمر مهابط المطارات قبل أعلان الهدنه لكان خرج منتصر ولكان الميلشيات لا تجد مطارات تنزل في الطائرات التي تحمل العتاد والمرتزقه لكنه تغافل عن هذا فوصلت الامدادات وفرعنت الميليشيات واليوم ليس في وسع أنصار الجيش إلا تذكار ما قلته أحدي الراهبات الثوريات يوم مسرحية اصبح الصبح للمؤلف والمخرج والممثل القذافي التي قاد فيها جرافه يوم قالت (يا احنين يا قائد) كذلك نحن مناصري الجيش بعد أستقواء الميليشيات وعلي عين يا تاجر ليس بوسعنا غير القول (يا أحنين ياجيشنا) بموافقتك علي هدنه والعدو يستورد في السلاح ومنظومات الدفاع الجوي

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