بوتين يدعو لقمة بمجلس الأمن حول ليبيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤساء باقي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد قمة وإجراء محادثات جادة بشأن عدة قضايا مهمّة في مقدمتها الملف الليبي.

وأشار بوتين إلى أنه التمس تفاعلاً إيجابياً من جانب قادة فرنسا والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لعقد الاجتماع في أي بلد مُناسب، مؤكداً أن روسيا مستعدة لهذا النوع من المحادثات الجادة وتعتزم إرسال الدعوات ذات الصلة إلى قادة هذه الدول دون تأخير.

وأضاف الرئيس الروسي في تصريحات صحفية أن الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن أمامها العديد من المهام التي نُوقِشت إحداها مؤخرا في مؤتمر برلين حول الصراع في ليبيا، مُبيّناً أنه حان الوقت للعودة إلى هذه المشكلة في مجلس الأمن واتخاذ القرار.

واعتبر بوتين أن عقد مثل هذه القمة سيكون خطوة رمزية مهمة قبل حلول الذكرى الـ75 لنهاية الحرب العالمية الثانية.

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