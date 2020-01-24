إيطاليا. دي مايو: لا ينبغي انتقاد روما بسبب اتفاقية الهجرة مع ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، متحدثًا عن قضية الهجرة: “حاربنا بيزنس الضيافة وكنا أول من طرح المشكلة في عام 2017”.

وأضاف دي مايو، خلال فعاليات في روما حيث أعلن استقالته من حركة خمس نجوم كزعيم سياسي لها: “احترام القانون الدولي أمر خارج المناقشة، لكن يجب على المنظمات غير الحكومية الخضوع للقوانين الإيطالية إذا كانت ترغب في الاستفادة من القوانين الإيطالية، نظرًا لعدم وجود بعثة أوروبية جديدة في البحر المتوسط”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع دي مايو: “ليس من الممكن انتقاد إيطاليا لأنها أبرمت اتفاقًا مع الحكومة الليبية لاستقبال عدد أقل من المهاجرين من ليبيا، عندما لا تزال لائحة دبلن الأوروبية قائمة ولا تسمح لنا بإعادة توزيع المهاجرين إلى بلدان أخرى” ، مضيفا: “النهج الأيديولوجي هو: نرحب بالجميع، ونرفض الجميع”.

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