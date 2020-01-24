رغم استعماله كقاعدة للطائرات التركية بدون طيار.. السراج والمشري يطالبان بإعادة تشغيل مطار معيتيقة

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس مع رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الأهمية القصوى لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي واستئناف الرحلات الجوية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتحقيق ذلك بشكل آمن، رغم اعلان القيادة العامة فرض منطقة حظر جوي تشمل المطار بسبب استخدامه كقاعدة للطائرات التركية بدون طيار.

ودعا الاجتماع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن والتحرك الجاد والفعال لحماية المدنيين وتأمين الطيران المدني الذي يتعرض لتهديد خطير من قبل ما تم وصفه بـ”المليشيات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية).

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