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نزوح 90 ألف طفل ليبي بسبب الصراع الدائر

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد ممثل منظمة اليونيسف في ليبيا عبد الرحمن غندور على ضرورة تحرك كل أطراف النزاع الليبي ومؤسسات التعليم والتربية والقضاة والأسرة الدولية برمتها للإسراع في معالجة مشاكل الأطفال والشباب.

وأكد غندور في حديث لـ “مونت كارلو” الدولية أن 90 ألف طفل اضطرت أسرهم في الفترة الأخيرة للنزوح إلى أماكن يصعب فيها الحصول على الحدود الدنيا من مقومات الحياة الكريمة، وأن أكثر من 100 ألف طفل وشاب تأثروا سلبا فيما يخص مسارهم الدراسي بسبب النزاع المسلح وانعدام الأمن.

وقال غندور إنه ليست ثمة أرقام دقيقة حول موضوع الأطفال المجندين في الصراع رغم أنها تقدر بالمئات، مبينا أن “اليونيسف” تسعى جاهدة إلى إقناع أطراف النزاع أن مكان هؤلاء الأطفال والشباب هو المدرسة أو الجامعة باعتبار أنهم ثروة ليبيا المستقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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