نزوح 90 ألف طفل ليبي بسبب الصراع الدائر

شدد ممثل منظمة اليونيسف في ليبيا عبد الرحمن غندور على ضرورة تحرك كل أطراف النزاع الليبي ومؤسسات التعليم والتربية والقضاة والأسرة الدولية برمتها للإسراع في معالجة مشاكل الأطفال والشباب.

وأكد غندور في حديث لـ “مونت كارلو” الدولية أن 90 ألف طفل اضطرت أسرهم في الفترة الأخيرة للنزوح إلى أماكن يصعب فيها الحصول على الحدود الدنيا من مقومات الحياة الكريمة، وأن أكثر من 100 ألف طفل وشاب تأثروا سلبا فيما يخص مسارهم الدراسي بسبب النزاع المسلح وانعدام الأمن.

وقال غندور إنه ليست ثمة أرقام دقيقة حول موضوع الأطفال المجندين في الصراع رغم أنها تقدر بالمئات، مبينا أن “اليونيسف” تسعى جاهدة إلى إقناع أطراف النزاع أن مكان هؤلاء الأطفال والشباب هو المدرسة أو الجامعة باعتبار أنهم ثروة ليبيا المستقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية