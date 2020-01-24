إيطاليا. مينيتي: حفتر والسراج أبطال حرب أهلية في ليبيا 

قال وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي متحدثًا عن تحركات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في ليبيا، قائلا: “أنا أقدر النشاط الدبلوماسي. ولكن إيطاليا فقدت المبادرة”.

وفيما يتعلق بالاجتماع الذي تم إلغاؤه بين كونتي ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في روما، قال مينيتي: “في بعض أنحاء العالم، من المهم الحفاظ على سرية الاجتماعات: قابلت قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ولم يعرف أحد شيئًا.. وبعد 20 يومًا أعلن حفتر ذلك. حفتر والسراج هم أبطال حرب أهلية، إنه ليس بالأمر الهين”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأوضح مينيتي أنه يخشى من الفشل الذي يمكن أن تواجهه أوروبا في ليبيا، قائلا: “أشعر بالأسى بسبب تقسيم طرابلس وفزان كما حدث في سوريا مع وجود نفوذ تركيا وروسيا”.

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