وسط تحذيرات على سلامة الطيران المدني.. السراج والمشري يطالبان بإعادة تشغيل مطار معيتيقة

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس مع رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الأهمية القصوى لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي واستئناف الرحلات الجوية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتحقيق ذلك بشكل آمن، رغم اعلان القيادة العامة فرض منطقة حظر جوي تشمل المطار بسبب استخدامه كقاعدة للطائرات التركية بدون طيار.

ودعا الاجتماع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن والتحرك الجاد والفعال لحماية المدنيين وتأمين الطيران المدني الذي يتعرض لتهديد خطير من قبل ما تم وصفه بـ”المليشيات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية).

هذا وقد نجت طائرة تابعة للخطوط الأفريقية من طراز إيرباص 320 يوم 21 يناير الجاري من كارثة محققة أثناء محاولة هبوطها في معيتيقة قادمة من تونس في رحلة مدنية مجدولة بالرقم 8U 451 عندما ظهر على المدرج جسم غريب أمامها قبل ثواني من الهبوط ما أجبر قائدها على إتخاذ إجراءات إلغاء الهبوط .

وبحسب فيديو تحصلت عليه المرصد من أحد الركاب للحظات الرعب التي عاشوها عندما إرتفعت الطائرة فجأة ثم انعطفت نحو البحر بسرعة فقد أكد قائد الطائرة مشاهدته جسم غريب يعتقد انه ” طائرة ” على المدرج قبل أن يختفي هذا الجسم فيما نفى له برج المراقبة معرفته بطبيعته !! .

وقد قدم قائد الطائرة إعتذاره للركاب البالغ عددهم أكثر من 150 راكب وأكد حرصه على سلامتهم شارحًا لهم ملابسات ماحدث معه أثناء الهبوط ودفعه للقيام بانعطافة وارتفاع مفاجئ أثار مخاوفهم .

كما أكد لهم أنه سيرفع تقرير فني إلى إدارة الشركة وهيئة الطيران المدني يشرح لهم فيه ماحدث معه لضمان عدم تكراره مشيرًا إلى أن الشركة مدنية ومخصصة لنقل المدنيين .

وفي ذات السياق قد أكدت مصادر من المطار المدني في معيتيقة لـ صحيفة المرصد أن هذا الجسم الغريب كان طائرة تركية مسيرة تقلع نحو شرق القاعدة نافيين وجود أي تنسيق بين العسكريين الأتراك المشغلين لهذه الطائرات وسلطات الطيران الليبية المدنية أو غيرها حيث يعملون بشكل مستقل على الجميع لأسباب أمنية تخصهم وكادت أن تتسبب في كارثة.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت يوم 22 يناير الجاري اسقاطها لطائرة تركية بدون طيار فور اقلاعها من مطار معيتيقة ولم تمر لحظات من هذا الاعلان حتى ظهرت صور الحطام الذي سقط بمنطقة شرفة الملاحة وبينت الصور أن الحطام لطائرة تركية مسيرة من طراز ” بيرقدار TB2 ” الملقبة بـ ” فخر الصناعة الجوية التركية ” وضع عليها العلم الليبي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية