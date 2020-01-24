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البريقة: نعمل جاهدين لتوزيع أسطوانات الغاز بالسعر الرسمي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن جهود فريقها مازالت قائمة على البيع من نقطة التوزيع المباشر من المستودع و بالسعر الرسمي وهو ديناران لأسطوانة 11 كيلوغرام و 2.5 دينار لأسطوانة 15 كيلوغرام.

وفي السياق ذاته أكد منسق المستودع ومستخدمو وحدة تعبئة أسطوانات الغاز بمستودع الزاوية النفطي أنهم يبذلون قصارى جهدهم؛ من أجل رفع القدرة الإنتاجية للمستودع لتوفير القدر الكافي من الرصيد الاحتياطي من خلال العمل بالفترتين الصباحية والمسائية، مضيفا أن التوزيع مستمر على نقاط التوزيع الأخرى، حيث يأتي ذلك في محاولة من شركة البريقة للقضاء على المختنقات.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموع الأسطوانات التي تم توزيعها منذ تاريخ الرابع عشر من يناير إلى الآن وصل لنحو 124 ألف أسطوانة، في مدة لا تتجاوز العشرة أيام لكل من الموزعين وللمواطنين مباشرة عن طريق نقطة التوزيع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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