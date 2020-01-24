البريقة: نعمل جاهدين لتوزيع أسطوانات الغاز بالسعر الرسمي

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن جهود فريقها مازالت قائمة على البيع من نقطة التوزيع المباشر من المستودع و بالسعر الرسمي وهو ديناران لأسطوانة 11 كيلوغرام و 2.5 دينار لأسطوانة 15 كيلوغرام.

وفي السياق ذاته أكد منسق المستودع ومستخدمو وحدة تعبئة أسطوانات الغاز بمستودع الزاوية النفطي أنهم يبذلون قصارى جهدهم؛ من أجل رفع القدرة الإنتاجية للمستودع لتوفير القدر الكافي من الرصيد الاحتياطي من خلال العمل بالفترتين الصباحية والمسائية، مضيفا أن التوزيع مستمر على نقاط التوزيع الأخرى، حيث يأتي ذلك في محاولة من شركة البريقة للقضاء على المختنقات.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموع الأسطوانات التي تم توزيعها منذ تاريخ الرابع عشر من يناير إلى الآن وصل لنحو 124 ألف أسطوانة، في مدة لا تتجاوز العشرة أيام لكل من الموزعين وللمواطنين مباشرة عن طريق نقطة التوزيع.

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