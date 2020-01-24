عقوب يتابع سير العمل بالمنشآت الصحية في سرت

أستقبل وزير الصحة بالحكومة الليبية “المؤقتة” سعد عقوب، عضو مجلس النواب عن دائرة سرت حسن الزرقه، برفقة مدير مستشفى ابن سينا سرت علي الزرقا ومدير مجمع العيادات سرت هشام حافظ، لبحث واقع المنشآت الصحية بالبلدية وخدمات وزارة الصحة لمدينة سرت وما جاورها.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أنه تم خلال اللقاء مناقشة سير عمل المنشآت الصحية والطبية والأجهزة التابعة للقطاع ببلدية سرت وما جاورها وكافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بهدف رفع المعاناة عن المواطن وتقديم الخدمات الضرورية.