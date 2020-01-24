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اليونان: أوروبا لن توافق على حل سياسي للأزمة الليبية مالم يتم إلغاء إتفاقيات طرابلس وتركيا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس الخميس إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا ما لم تتخل تركيا وليبيا عن اتفاق بحري وقعتاه في نوفمبر الماضي.

ميتسوتاكيس وفي كلمة له بمؤتمر المنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا نقلته وكالة “رويترز” أضاف: “أوضحت تماما لجميع الأطراف المعنية أنه لن يكون هناك حل سياسي في ليبيا يوافق عليه الاتحاد الأوروبي ما لم تُلغ الاتفاقات”.

وتابع ميتسوتاكيس:” كلنا نعلم أن هذا الاتفاق وُقِع مقابل الدعم العسكري التركي لحكومة السراج إضافة إلى ذلك فهو اتفاق لم يقره المجلس التشريعي الليبي”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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