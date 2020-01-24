مقتل السفير الأمريكي في ليبيا: السجن 19 عاما لمصطفى الإمام

أدين رجل ليبي، بالسجن 91 عاما، ”لضلوعه في الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي” سنة 2012، وفق ما ذكرته وكالة فرنس برس اليوم الجمعة 24 جانفي 2020.

وألقت القوات الأمريكية الخاصة القبض على، مصطفى الإمام، (47 عاما) في ليبيا عام 2017، وأحضرته إلى الولايات المتحدة، حيث دانته محكمة في واشنطن في تهم الإرهاب وجرائم أخرى، بعد محاكمة استمرت 6 أسابيع، لتقضي أمس الخميس بسجنه 19 عاما و6 أشهر.

و قالت المدعية الأمريكية، جيسي ليو: “الإمام لعب دورا مهما في الهجوم الإرهابي الذي دمر البعثة الأمريكية ومبنى (سي آي إيه) المجاور لها في بنغازي والحكم الصادر اليوم هو تذكير بأن سلامة الأمريكيين، إن كانوا في الوطن أو في الخارج، مدنيين أو غير ذلك، ستكون دائما على رأس أولوياتنا”.

بحسب المدعين فإن الإمام، كان خلال الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، على تواصل مع أحمد أبو ختالة، وهو ليبي آخر قبضت عليه القوات الأمريكية في 2014 وأُحضر أيضا إلى الولايات المتحدة، وحكم عليه بالسجن 22 عاما، لضلوعه في الهجوم.

وقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز، و3 أمريكيين آخرين في هجوم يوم 11 سبتمبر 2011 على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي.

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