دول الجوار تدعو لتسوية سياسية بعيدة عن التدخلات الخارجية

أكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا على ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار، معربين عن تطلعهم لأن يصل الليبيون إلى تسوية سلمية، بعيدا عن أي تدخلات أجنبية بما فيها المرتزقة والميليشيات، تفضي إلى تنظيم انتخابات شفافة.

وشدد الوزراء في بيان ختامي عقب اجتماعهم أمس في الجزائر، على رفضهم القاطع للإرهاب والعنف أيا كان شكله ومصدره، ودعوا الليبيين للعودة إلى المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة في إطار الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن.

كما أكد الوزراء دعمهم للجهود والمبادرات الرامية لإيجاد حل للأزمة الليبية ولمخرجات مؤتمر برلين، وقرروا مواصلة التشاور والتنسيق من أجل إبلاغ موقف دول الجوار للمجتمع الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا