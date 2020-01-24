

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 January, 2020

أنقذت سفينة “أوشن فايكنغ” صباح الجمعة اثنين وتسعين مهاجرا غير نظامي قبالة السواحل الليبية.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود؛ إن المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي مكتظ بالمهاجرين؛ وبينهم نساء حوامل وأطفال.

وكانت قد طالبت منظمتا “أطباء بلا حدود” و “إس أو إس ميديتيراني” بتسهيل أوروبي وتعيين ميناء يمكن لسفينة “أوشن فايكنغ” الرسو فيه، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ آلية تنسيق يمكن اتباعها خلال عمليات إنزال المهاجرين.