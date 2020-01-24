تسريبات حول ممثلي الوفاق.. الليبيون يترقبون أعضاء لجنتي «5+5»

يعول الليبيون الذين تضرروا من ويلات الحرب على العاصمة طرابلس كثيراً على تفعيل اللجنتين العسكرية والأمنية، والسياسية، التي انتهى مؤتمر برلين إلى تشكيلهما الأسبوع الماضي، أملاً في وقف الحرب بشكل دائم.

وانتهت قوات «الوفاق» و«الجيش الوطني» من إعداد القائمة (5+5)، التي تضم خمسة ضباط نظاميين من كل طرف، وتسليمها إلى المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة.

وبحسب ما نشرته جريدة «الشرق الأوسط اللندنية» وفقاً لمصدر عسكري تابع لقوات «الوفاق» فإن هذه القوات رشحت خمسة قيادات من كبار قادة الجبهات القتالية، وشارك في اختيارهم المجلس الأعلى للدولة ونواب طرابلس، الذين انشقوا عن برلمان طبرق، وأن هؤلاء الضابط الخمسة سيوكل إليهم الحوار على طاولة التفاوض مع ضباط من «الجيش الوطني».

وأبدى اللواء محمد الغصري، المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة «الوفاق»، قبوله بتشكيل هذه اللجنة، والتعويل عليها في وضع الأمور في نصابها الصحيح، بعيداً عن سفك مزيد من الدماء، وقال في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”: «نحن مع أي تحرك إيجابي يحقن دماء الليبيين… ونؤيد الحلول التي تركن إلى العمل السياسي، مما يفتح المجال للحوار البناء البعيد عن الاشتراطات».

وتنحصر مهمّة هذه اللجنة في تحديد السبل والآليات الميدانية، الرامية إلى تعزيز وقف الأعمال العدائية الساري بين الطرفين المتحاربين، توصّلاً لإقرار هدنة بينهما، وفقا للأمم المتحدة.

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