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سيالة لمجلس الأمن: المسماري ارتكب “جريمة حرب”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة في بيان موجه إلى مجلس الأمن إن تهديدات الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري باستهداف الطائرات العسكرية والمدنية القاصدة مطار معيتيقة تعد جريمة حرب مبيتة وخرقا للمواثيق الدولية.

ووضع سيالة خلال بيانه لمجلس الأمن المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حال تعرض الطيران المدني لأي اعتداء، مشددا على مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من يُعرّض الملاحة الجوية والمطارات المدنية للخطر.

كما أشار سيالة في عدد من المنشورات عبر صفحة الخارجية على موقع “فيسبوك” إلى أن الرئاسي يُذكّر الجميع بمسؤولياته أمام حماية المنشآت المدنية و بمسار برلين القاضي بالعمل على تثبيت الهدنة وتطويرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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