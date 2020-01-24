سيالة لمجلس الأمن: المسماري ارتكب “جريمة حرب”

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة في بيان موجه إلى مجلس الأمن إن تهديدات الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري باستهداف الطائرات العسكرية والمدنية القاصدة مطار معيتيقة تعد جريمة حرب مبيتة وخرقا للمواثيق الدولية.

ووضع سيالة خلال بيانه لمجلس الأمن المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حال تعرض الطيران المدني لأي اعتداء، مشددا على مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من يُعرّض الملاحة الجوية والمطارات المدنية للخطر.

كما أشار سيالة في عدد من المنشورات عبر صفحة الخارجية على موقع “فيسبوك” إلى أن الرئاسي يُذكّر الجميع بمسؤولياته أمام حماية المنشآت المدنية و بمسار برلين القاضي بالعمل على تثبيت الهدنة وتطويرها.

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