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الأزمة الليبية: دول الجوار ترفض كل تدخل أجنبي في ليبيا وتدعو للحوار

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يستضيف رفيق سحالي في هذه الحلقة من برنامج “ضيف اليوم” المحلل السياسي والدبلوماسي التونسي السابق عبد الله العبيدي. للحديث عن اجتماع وزراء خارجية الجوار الليبي الذي انعقد الخميس في الجزائر، بمشاركة ألمانيا. 

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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