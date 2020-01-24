الأزمة الليبية: دول الجوار ترفض كل تدخل أجنبي في ليبيا وتدعو للحوار

يستضيف رفيق سحالي في هذه الحلقة من برنامج “ضيف اليوم” المحلل السياسي والدبلوماسي التونسي السابق عبد الله العبيدي. للحديث عن اجتماع وزراء خارجية الجوار الليبي الذي انعقد الخميس في الجزائر، بمشاركة ألمانيا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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